KOSMOS erweitert das Kult-Universum rund um „Die drei ???“: Neue Produkthighlights, Partner und ein neuer Kinofilm

Seit über fünf Jahrzehnten begeistern „Die drei ???“ eine treue Fangemeinde mit spannenden Detektivgeschichten. Das Versprechen „Wir lösen jeden Fall“ begleitet Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews seit ihren ersten Büchern und Hörspielen und bildet bis heute das Herzstück ihrer Geschichten. Daraus hat sich im Laufe der Zeit ein vielseitiges Universum entwickelt, das inzwischen auch Spiele, Gadgets, digitale Formate, Events und zahlreiche Lizenzprodukte umfasst. Gemeinsam mit starken Partnern baut KOSMOS dieses Markenuniversum kontinuierlich aus und entwickelt die Reihe konsequent weiter. Anfang 2026 folgt mit dem Kinofilm „Die drei ??? – Toteninsel“ der nächste große Fall, ergänzt durch aktuelle Produktneuheiten, die das Herz jedes Hobby-Detektivs höherschlagen lassen!

Die drei ???: Toteninsel: Kinoabenteuer startet im Januar

Nach dem diesjährigen Kinoerfolg von „Die drei ??? und der Karpatenhund“ kehren Justus, Peter und Bob Anfang 2026 zurück auf die große Leinwand. Mit Sony Pictures „Die drei ??? – Toteninsel“ erwartet Fans ab dem 22. Januar 2026 eine packende Fortsetzung der beliebten Detektivgeschichten. Der Film erzählt den 100. Fall der Reihe und führt das Trio in ein neues, gefährliches Abenteuer. Ein mysteriöser Anruf, Rätsel um die Archäologen-Gruppe „Sphinx“ und ein Hinweis auf eine abgelegene Insel stellen die drei Freunde vor ihre bisher größte Herausforderung und bringen sogar Erzfeind Skinny Norris ins Spiel.

Neue Bücher und Spiele im „Die drei ???“-Programm

Zum kommenden Film erscheinen bei KOSMOS „Die drei ??? Toteninsel – Das Buch zum Film“ mit zahlreichen Szenenfotos sowie „Die drei ??? Toteninsel – Das Spiel zum Kinofilm“, das den neuen Fall für zwei bis vier Personen ab acht Jahren spielerisch aufgreift. Zudem erweitern das „Die drei ??? Erstlese-Buch zum Film – Toteninsel“, das Kindern ab sieben Jahren anhand der Filmgeschichte beim Lesenlernen unterstützt, sowie das „Die drei ??? Freundebuch“, ein Eintragebuch mit Originalfotos aus dem Film, die Reihe. Darüber hinaus ist mit „Die Auferstehung“ von Andreas Eschbach ein eigenständiger Roman erschienen, der die Kultdetektive in einer außergewöhnlichen, literarisch erzählten Zukunftsvision neu interpretiert und bereits Platz 1 der SPIEGEL-Bestsellerliste erreicht hat.

Auf den Spuren der drei ???: Aktuelle Neuheiten für Fans

Auch im Lizenzbereich erweitert KOSMOS die „Die drei ???“-Welt gemeinsam mit starken Partnern und bietet Kindern, Familien und Fans noch mehr Möglichkeiten, selbst in die Welt von Rocky Beach einzutauchen. Neben den drei Ermittlern Justus, Peter und Bob als Noppensteinfiguren, bringt BlueBrixx das ikonische „Die drei ???“ – Walkie-Talkie erstmals als Klemmbaustein-Set heraus und ermöglicht Fans, das bekannte Ermittlungswerkzeug selbst nachzubilden. Weitere ikonische Motive wie „Die drei ???: Der Karpatenhund“ oder „Die drei ???: 3D Bild: Der Superpapagei“ laden zum Nachbauen und Miterleben der bekannten Fälle ein.

Von Spreadshirt kommt nicht nur coole Kleidung und Accessoires für alle Hobby-Detektive: Mit dem „Die drei ???“ Covermotive Poster werden die bekanntesten Fälle als hochwertige Wandgestaltung in Szene gesetzt. Für kreative Spürnasen bietet Ravensburger ein CreArt Malen-nach-Zahlen-Set, das ein trendiges „Die drei ???“-Motiv umsetzt und Schritt für Schritt zu einem eigenen Kunstwerk führt. Für Spielspaß mit Familie und Freunden ist beim „Die drei ??? Labyrinth – Team Edition“ echter Teamgeist gefordert, um den Weg aus dem Labyrinth zu finden. Auch in „Die drei ??? Scotland Yard“ müssen die Spielenden zusammenarbeiten, um ihren ganz eigenen Fall zu lösen und den Ganoven zu überführen.

Neben einem umfangreichen Partyausstattung-Sortiment für die perfekte „Die drei ???“-Mottoparty, bietet DH Konzept jüngeren Fans mit dem „Die drei ??? Kids“ Mal- und Rätselheft, gefüllt mit Labyrinthen, Suchbildern, kniffligen Aufgaben und fröhlichen Ausmalmotiven rund um das Trio, einen idealen Einstieg in die Welt der Detektive und ist perfekt für unterwegs oder gemütliche Nachmittage zu Hause. Und ab 2026 erweitert Super Streusel die Welt von „Die drei ??? Kids“ um mehrere aufregende Neuheiten. Wer sich schon immer gefragt hat, wie Tante Mathildas legendärer Kirschkuchen, der absolute Lieblingskuchen der drei Detektive, schmeckt, den erwartet mit „Die drei ??? Kids“ Kirschkuchen-Backmischung eine besonders leckere Überraschung. Ergänzend dazu erscheinen eine passende Super Streusel Mischung sowie ein schwarzer SuperDrip und Zuckerfiguren (SuperDinger), die das Backerlebnis thematisch abrunden.