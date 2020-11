Kooperation zwischen Xbox Serie und LG OLED TV-Geräte: Ein ideales Paar

Die neue Konsolengeneration, eingeläutet von der Xbox Serie, verlangt nach neuen Fernsehern. Lest mehr über die neuen LG-Geräte!

Wir haben bereits ausführlich über die neue Xbox-Generation berichtet (lest hier mehr). Nun hat LG OLED spannende Neuigkeiten für alle Fans des bestmöglichen Gaming!

Die Kooperation von LG und Xbox

LG Electronics (LG) und Xbox schlossen eine exklusive Marketingpartnerschaft, um das außergewöhnliche Spielerlebnis der Xbox Series S und des LG OLED-TVs in Schlüsselmärkten in Europa, Afrika, dem Nahen Osten und dem asiatisch-pazifischen Raum hervorzuheben. An den teilnehmenden Standorten werden Events veranstaltet, um den Usern die Möglichkeit zu geben, sich selbst vom Spielerlebnis der LG OLED-TV-Modelle 2020 und der neuesten Xbox-Konsole zu überzeugen.

Zu den teilnehmenden Ländern gehören: Australien, Österreich, Belgien, Tschechische Republik, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Indien, Irland, Israel, Italien, Japan, Niederlande, Neuseeland, Norwegen, Polen, Portugal, Russland, Saudi-Arabien, Singapur, Slowakei, Südafrika, Spanien, Schweden, Schweiz, Türkei, Vereinigte Arabische Emirate und Vereinigtes Königreich.

Ja, LG OLED TV wird der offizielle TV-Partner von Microsofts neuer Konsole. Diese Kombination aus LG-Fernsehern und der neuesten Xbox Series X soll euch den bestmöglichen Genuss der aktuellen Spielegeneration bieten. Mit Funktionen wie einer ultraschnellen Reaktionszeit von 1 ms, Unterstützung für die neuesten HDMI-Spezifikationen, HDR-Formate, bis zu 120 Bilder pro Sekunde und mehr sehen Games so nicht nur besser aus, sie sind auch wesentlich reaktionsschneller.

Die Technik von LG OLED TV

Mit seiner selbstleuchtenden Pixeltechnologie bietet LG OLED TV eine überragende Bildqualität mit lebendigen, natürlichen Farben und tiefem Kontrast. Als erster Fernseher und erste Spielkonsole, die Dolby Vision und Dolby Atmos unterstützen, werden LG OLED TV und die Microsoft Xbox Series X die User mit dynamischen Bildern und Sounds noch tiefer in das Spielgeschehen hineinziehen. Vier Anschlüsse ermöglichen euch die gleichzeitige Verbindung und Einrichtung mehrerer Geräte.

„Wir nehmen die Bedürfnisse von Gamern bei der Entwicklung unserer OLED-Fernseher sehr ernst, daher ist es für uns sehr bedeutsam, offizieller Partner der Xbox-Serie zu sein“, so S.P. Baik, Head of TV Product Planning Division bei der LG Home Entertainment Company. „Wir sind zuversichtlich, dass die erhöhte visuelle Qualität, die sich aus der Kombination von LG OLED-TV und Xbox Series X ergibt, die Gamer beeindrucken wird.“ Was haltet ihr von dieser Ankündigung zwischen LG und Xbox?