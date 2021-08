Koop-Puzzle-Game KeyWe ab sofort für Switch und PC erhältlich

Sold Out und Stonewheat & Sons veröffentlichten das Koop-Puzzle-Game KeyWe für Nintendo Switch und PC via Steam. Das Spiel, in dem ihr zu zweit in bester Koop-Manier ein Postamt am Laufen halten müsst, erscheint zudem in Kürze auch für die PS5, PS4, Xbox Series und Xbox One.

Worum geht’s im Spiel?

Das bei den gamescom Awards 2020 als „Bestes Familienspiel“ ausgezeichnete KeyWe ist ein niedliches und chaotisches Koop-Spiel, in dem die zwei kleinen Kiwis Jeff und Debra die spaßige, aber auch hektische Arbeit in einer Poststelle erledigen. Da die beiden Vögel keine Hände benutzen können, müssen sie sich ihren Weg durch eine interaktive Landschaft aus Hebeln, Glocken und Knöpfen bahnen, um Telegramme zu tippen, Pakete aufzugeben und dringende Nachrichten zu verschicken. Die Post kann schließlich keine Pause machen!

KeyWe Launch-Trailer