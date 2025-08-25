Koop-Plattformspiel King of Meat erscheint am 7.10.2025

Amazon Games und Glowmade bringen das Koop-Plattformspiel King of Meat am 7.10.2025 für PS5, Xbox Series X|S sowie für Steam heraus.

In King of Meat tauchen bis zu vier Spieler:innen gemeinsam in fiese Dungeons ein, lösen knifflige Rätsel, stellen sich absurden Monstern und bestehen verschiedenste Herausforderungen. Dabei können sie entweder in offiziellen Dungeons oder in von der Community gebauten Levels antreten – oder selbst kreativ werden und eigene Abenteuer für andere Spieler:innen gestalten.

Zum Start werden mehr als 100 Dungeons spielbar sein. Ein Großteil davon stammt aus der Feder des Glowmade-Teams, doch auch kreative Beiträge aus früheren Testphasen der Community sind vertreten. Sobald der Create Mode für alle geöffnet wird, dürfte die Anzahl an von Spieler:innen erstellten Dungeons deutlich steigen.

King of Meat wird nach der Veröffentlichung kontinuierlich mit kostenlosen Updates erweitert. Geplant sind neue Spielmodi, zusätzliche Personalisierungen, weitere Tools für den Create Mode, Events und frische Dungeons.