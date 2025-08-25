Koop-Plattformspiel King of Meat erscheint am 7.10.2025
Amazon Games und Glowmade bringen das Koop-Plattformspiel King of Meat am 7.10.2025 für PS5, Xbox Series X|S sowie für Steam heraus.
In King of Meat tauchen bis zu vier Spieler:innen gemeinsam in fiese Dungeons ein, lösen knifflige Rätsel, stellen sich absurden Monstern und bestehen verschiedenste Herausforderungen. Dabei können sie entweder in offiziellen Dungeons oder in von der Community gebauten Levels antreten – oder selbst kreativ werden und eigene Abenteuer für andere Spieler:innen gestalten.
Zum Start werden mehr als 100 Dungeons spielbar sein. Ein Großteil davon stammt aus der Feder des Glowmade-Teams, doch auch kreative Beiträge aus früheren Testphasen der Community sind vertreten. Sobald der Create Mode für alle geöffnet wird, dürfte die Anzahl an von Spieler:innen erstellten Dungeons deutlich steigen.
King of Meat wird nach der Veröffentlichung kontinuierlich mit kostenlosen Updates erweitert. Geplant sind neue Spielmodi, zusätzliche Personalisierungen, weitere Tools für den Create Mode, Events und frische Dungeons.
Die Standard Edition von King of Meat ist für 29,99€ vorbestellbar, während die Deluxe Edition für 49,99€ erhältlich ist. Beide Editionen gewähren Vorabzugang und enthalten das legendäre Venerable Defender-Kostüm – ein imposantes Samurai-Outfit mit Schwert, Schild und passenden Stickern. Die Deluxe Edition liefert zusätzlich die exklusiven Charakter-Sets Tapeboard Betsy und Emerson Shard.
Alle käuflich erwerbbaren Inhalte im Spiel sind rein kosmetisch und beeinflussen das Gameplay nicht. Sie lassen sich auch durch Spielen freischalten. Auf Lootboxen wird bewusst verzichtet – Spieler:innen sehen immer klar, was sie erhalten und was es kostet.
King of Meat Release
Wie eingangs erwähnt, erscheint das Spiel am 7.10.2025 für Konsolen und PC. Weitere Details sind auf der offiziellen Website zu finden.