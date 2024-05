Konzept veröffentlicht: Sieht so der Controller der nächsten PlayStation aus?

Ein futuristischer PlayStation-Controller erscheint in einem neuen Video, das von Sony höchstselbst veröffentlicht wurde. Ist das die Zukunft?

Sony nutzte die jährliche Veranstaltung, um seine “Creative Entertainment Vision” zu definieren, die es als seine langfristige Vision dafür beschreibt, wo es “in 10 Jahren sein will, mit Blick auf zukünftige technologische Fortschritte”. Das Video, das gleich hier bei uns zu sehen ist, enthält neben vielen anderen Geräten einen kurzen Blick auf einen futuristischen Gaming-Controller, der verwendet wird, um einen Charakter zu steuern, der durch den Weltraum fliegt. “In zehn Jahren werden wir in einer mehrschichtigen Welt leben, in der sich physische und virtuelle Realitäten ohne Grenzen überschneiden”, heißt es in der offiziellen Beschreibung, die das Video begleitet. Dass rahmenlose Bildschirme und Hologramme Teil der Zukunft sein werden, wussten schon Star Trek und Konsorten – aber Sony geht hier nun in die Vollen. Seht selbst: