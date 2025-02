Konami: Sondersendung zu Suikoden 1 & 2 HD Remaster angekündigt

Das Suikoden I & II HD Remaster erscheint Anfang März und vor dem offiziellen Start hat Konami eine „Sondersendung“ am 3. März angekündigt.

Zur Suikoden-Sondersendung

Laut einem Update des offiziellen Spielkontos wird diese Sendung den Fans „die neuesten Nachrichten über Suikoden“ bringen. Wir können über den offiziellen Konami-YouTube-Kanal zuschauen. Konami sagte: Begleiten Sie uns am 3. März zu einer Sondersendung, die Ihnen die neuesten Nachrichten über Suikoden bringt.

Die Veröffentlichung der Zwei-in-Eins-Remaster-Version auf allen Plattformen wird dann später in derselben Woche am 6. März 2025 stattfinden. Zu diesem Zeitpunkt wurden keine weiteren Details über die Sendung bekannt gegeben. Vielleicht gibt es noch News, vielleicht soll es aber einfach nur dem Heischen von Aufmerksamkeit dienen…? Unser Review zum Spiel lest ihr dann jedenfalls am 5. März 2025!