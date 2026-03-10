Kompakte Helfer für verwinkelte Gärten: ANTHBOT bringt M5 und M9 nach Europa

Besitzer:innen von kleinen bis mittelgroßen Gärten kennen das Problem: Schmale Durchgänge und verwinkelte Ecken sind für viele Mähroboter eine unüberwindbare Hürde. ANTHBOT schafft hier nun Abhilfe und bringt mit dem M5 und dem M9 zwei neue Modelle der M-Serie auf den europäischen Markt, die genau für diese Herausforderungen entwickelt wurden.

Präzision ohne Kabelgedöns

Dank einer Kombination aus RTK-Positionierung und einem Dual-Vision-Kamerasystem navigieren die Roboter absolut präzise durch eure Grünanlagen. Auf das lästige Verlegen von Begrenzungskabeln könnt ihr dabei komplett verzichten. Ihr dürft euch zudem über eine extrem kompakte Bauweise freuen: Mit einer Breite von knapp 40 cm meistern die Geräte Engstellen ab 65 cm. Damit erreicht der Roboter auch abgelegene Gartenabschnitte, die ihr bisher mühsam von Hand nachbearbeiten musstet.

KI-Erkennung und einfache App-Steuerung

Die Einrichtung ist schnell erledigt und dauert laut Hersteller nur rund zehn Minuten. Über die zugehörige App könnt ihr die Schnitthöhe flexibel zwischen 3 und 7 cm einstellen und bis zu 20 verschiedene Mähzonen verwalten. Damit eure Haustiere oder im Garten vergessene Gegenstände nicht in Gefahr geraten, erkennt die integrierte KI über 1.000 verschiedene Objekttypen. Ihr könnt den Mähplan also ganz entspannt dem System überlassen.

Zwei Modelle für eure Bedürfnisse

Je nachdem, wie groß eure Rasenfläche ist, habt ihr die Wahl zwischen zwei Varianten:

ANTHBOT M5: Ideal für Flächen bis zu 500 m².

Ideal für Flächen bis zu 500 m². ANTHBOT M9: Mit stärkerem Akku für Gärten bis zu 1.000 m².

Beide Modelle arbeiten mit einem leisen 5-Klingen-System und sind mit einem Geräuschpegel von maximal 58 dB absolut wohngebietstauglich. Auch Steigungen von bis zu 45 % stellen für die kleinen Kraftpakete kein Problem dar.

Preise und exklusive Angebote zum Start

Der M5 startet bei 749 Euro, während der M9 für 849 Euro erhältlich ist. Wenn ihr schnell seid, könnt ihr ordentlich sparen: In der ersten Verkaufswoche wird automatisch ein Rabatt von 50 Euro abgezogen. Falls ihr euch bereits im Vorfeld einen persönlichen Gutscheincode durch eine Reservierung gesichert habt, dürft ihr diesen ab sofort einlösen, um den Preis noch weiter zu drücken.

Parallel zum Verkaufsstart der M-Serie könnt ihr ab sofort auch das neue Spitzenmodell N8 vorbestellen. Dieser 4-in-1-Profi kümmert sich neben dem Mähen auch um das Sammeln von Schnittgut und Laub – ideal für alle Gartenbesitzer:innen, die Wert auf eine besonders saubere Optik legen.