Kompakte Größe, starke Performance: Please welcome the vivo X200 FE

vivo bringt das vivo X200 FE, das neueste Mitglied seiner beliebten X-Serie, nach Österreich. Das Gerät kombiniert außergewöhnliche Flaggschiff-Leistung, ein fortschrittliches Kamerasystem mit ZEISS-Technologie, einen atemberaubenden 6,31-Zoll-Flachbild-Display und außergewöhnliche Akkulaufzeit mit einer kompakten Größe und einem eleganten Design.

„Mit dem vivo X200 FE haben wir ein Gerät geschaffen, das zwar kompakt in der Größe, aber groß in der Leistung ist“, so Martin Wallner, Vice President bei vivo Österreich, Schweiz und Ungarn. „Wir sind stolz darauf, ein Smartphone vorstellen zu können, das trotz seiner schlanken Form keine Kompromisse bei Leistung, Design oder Funktionalität eingeht. Das X200 FE nimmt mit der ZEISS Super-Tele-Kamera top Fotos auf, hat einen leistungsstarken Akkus sowie KI-gestützte Produktivitätstools – so fügt sich das Smartphone nahtlos in das Leben unserer Konsument:innen ein.“

Elegantes, leichtes Design mit maximaler Widerstandskraft

Das vivo X200 FE vereint starke Performance mit hochwertigem Flat-Screen-Design – kompakt, ergonomisch und angenehm in der Hand. Der randlose 6,31-Zoll-ZEISS Master Color Display bietet hochwertige Bildqualität und erreicht eine lokale Spitzenhelligkeit von 5000 Nit, wodurch hervorragende Sichtbarkeit auch bei direkter Sonneneinstrahlung gewährleistet wird. Mit einer Auflösung von 1,5K und einer Pixeldichte von 460 PPI entstehen scharfe, detailreiche Bilder. Das Display unterstützt 1,07 Milliarden Farben, einen breiten P3-Farbraum und sorgt somit für eine satte und präzise Farbwiedergabe. Es ist von SGS für den geringen Blaulichtanteil zertifiziert und verfügt über eine 2160-Hz-PWM-Dimmung, die die Augen schont und auch bei schlechten Lichtverhältnissen ein angenehmes Seherlebnis bietet. Darüber hinaus verbessert der Smart Eye Protection Mode 2.0 (Nachtmodus) den Sehkomfort bei längerer Nutzung. Das vivo X200 FE ist auf Langlebigkeit ausgelegt: Mit IP68- und IP69-Zertifizierung ist es vor Wasser, Staub und Stürzen geschützt.

ZEISS-Bildverarbeitung für professionelle Smartphonefotografie

Mit seinem fortschrittlichen, gemeinsam von vivo und ZEISS entwickelten Bildverarbeitungssystem bietet das vivo X200 FE ein einmaliges Fotoerlebnis. Dazu gehören eine 50-MP-ZEISS-Supertele-Kamera, eine 50-MP-ZEISS-Hauptkamera, eine 8-MP-Ultraweitwinkelkamera und ein Aura-Licht in Studioqualität. Ob weit entfernte Landschaften oder Porträts, die Premium-Ausstattung sorgt dafür, dass jede Aufnahme mit atemberaubender Klarheit und Detailtreue festgehalten wird.

Die 50-MP-ZEISS-Supertele-Kamera bietet bis zu 3-fachen optischen und bis zu 100-fachen Digitalzoom, wodurch detailreiche Aufnahmen auch aus großer Entfernung ermöglicht werden – ideal für Natur, Sport und Architektur. Der hochempfindliche Sony IMX882-Sensor mit einer großen Sensorgröße von 1/2″ und einer großen Blende von f/2,65 sorgt auch bei schlechten Lichtverhältnissen für exzellente Ergebnisse. Dank intelligenter Algorithmen für natürliche Gesichtszüge, präzise Farben und weiche Töne sowie einem fortschrittlichen Tele-Sensor wird den Nutzer:innen zudem ein verbesserter Bühnenmodus geboten, der für komplexe Lichtverhältnisse wie etwa bei Konzerten oder Aufführungen entwickelt wurde. Die 8-MP-Ultraweitwinkelkamera bietet ein weites Sichtfeld, das sich besonders für Reisefotografie, Landschaften oder große Gruppenfotos eignet, ohne dass Details in den Aufnahmen verloren gehen.