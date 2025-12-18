Kommt eine Dispatch: Season 2 oder nicht?

Adhoc Studios überlegen, ob sie eine 2. Staffel von Dispatch, ihrem überraschend beliebten Superhelden-Comedy-Abenteuer im Telltale-Stil, machen.

Mehr zu Dispatch: Season 2

Zumindest denken sie sehr „ernsthaft“ darüber nach. Kurz gesagt, sie sind nicht sehr zuversichtlich, dass sie die Spielerschaft zwei Mal derart überraschen können, insbesondere wenn sie vor 2032 eine weitere Staffel veröffentlichen wollen. Warum diese arbiträre Zahl? Die Entwicklung der ersten Staffel von Dispatch dauerte sieben Jahre, was zum Teil daran zurückzuführen ist, dass sie von seinem Verleger auf halbem Weg fallen gelassen wurde. In einem Interview diskutiert der Spieldirektor Nick Herman, er sagt, dass es „keine externen Erwartungen an Staffel 1 gab. Die Leute mussten einfach auftauchen und es genießen und nicht einen Haufen Theorien und Sachen im Kopf haben.“ Dasselbe wird beim nächsten Mal natürlich nicht der Fall sein, und die Entwickler finden die Begeisterung für ein Follow-up bereits etwas entmutigend. „Die Leute sind sauer, dass wir ihnen nicht gesagt haben, was wir tun“, sagte Herman.

„Das ist das neue Problem, oder? Es ist wie, machst du es? Machst du es nicht? Wir sind Tage davon entfernt, uns wirklich hinzusetzen und die Zeit zu haben – weil wir das Spiel unterstützen mussten – wo wir uns wirklich hinsetzen und diese Pläne auslegen werden.“ In derselben Retrospektive zog der Hauptautor Pierre Shorette eine Parallele zur Musik und kommentierte: „Sie haben Ihr ganzes Leben Zeit, um Ihr erstes Album zu schreiben, und dann acht Monate, um Ihr zweites zu schreiben. Und es herrscht bei uns ein bisschen von diesem Gefühl. Wir hatten so viel Zeit damit – sieben Jahre sind eine lange Zeit“, fuhr er fort. „Wenn überhaupt, wäre es peinlich gewesen, wenn es schlimm gewesen wäre. Ich meine, du hast verdammt lange genug gebraucht! Wir nehmen uns GTA 6-like Zeit für dieses Game, weißt du – es sollte besser gut sein. Ich weiß, dass wir nicht so viel Zeit für Staffel 2 haben werden, weil wir die Nachfrage erfüllen und den Hype nutzen wollen.“