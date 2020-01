Kommt ein neues Star Wars: Knights of the Old Republic (KOTOR)?

Ein neues Star Wars: Knights of the Old Republic (KOTOR) wird aus dem Hause EA kommen. Wenn man neuesten Gerüchten glauben darf, wird es kein Remake, sondern eine Fortsetzung werden. Mehr dazu hier!

Ein Star Wars KOTOR-Reboot?

Schon 2019 gab es Gerüchte um einen Film, nun wird’s doch ein Game: Laut Cinelinx’ Bericht vereint das neue KOTOR laut gleich zwei Quellen diverse Elemente der ersten beiden Spiele, um einiges an den aktuellen Star Wars-Kanon anzupassen. Nachdem EA den Warnschuss der User nach Anthem und dem Erfolg von Star Wars: Jedi Fallen Order deutlich gehört hat, gelobte man Besserung. Anscheinend ist KOTOR der Schlüssel zu dieser Besserung – anscheinend dürfen wir uns auf ein Sequel in der Serie freuen. Angeblich wird es aber noch mehr Star Wars-Content geben.

EA soll laut Cinelinx einige Star Wars-Projekte im Ofen haben. Sequels zu Jedi Fallen Order, ein eventuelles Knights of the Old Republic 3, bis hin zu einem Titel für die Nintendo Switch – Fans dürfen sich demnächst wohl auf vieles freuen! Es gibt leider noch viel zu wenige Details: Weder ein Releasezeitraum, Konsolen und Hardware-Anforderungen oder auch nur die genauen Namen der Spiele sind noch unbekannt. Vielleicht gibt es auf den Games-Messen dieses Jahr schon eine entsprechende Ankündigung? Warten wir’s ab!