Kommt ein neuer Uncharted-Film? Fortsetzung sehr wahrscheinlich, heißt es

Eine Fortsetzung des Uncharted-Films 2022 klingt wahrscheinlicher als je zuvor, da Produzent Charles Roven sagt, dass es Interesse seitens Sony Pictures gibt.

Zur Uncharted-Fortsetzung

Der Uncharted-Film wurde im Februar 2022 veröffentlicht und hat nicht alle Kritiker restlos überzeugen können. Aber nachdem er über 400 Millionen Dollar an den Kinokassen verdient hatte, ist es sicher, die Adaption als kommerziellen Erfolg zu bezeichnen. Und da Produktions- und Vertriebsunternehmen sich viel mehr darum kümmern, wie viel Geld ihre Filme verdienen, als was Kritiker über sie zu sagen haben, war eine Uncharted-Fortsetzung schon immer Teil der Gerüchteküche. Und jetzt, im Gespräch mit The Hollywood Reporter, hat Charles Roven so gut wie bestätigt, dass es irgendwann einen in der Entwicklung geben wird.

Auf die Frage, ob es den Wunsch gibt, das Franchise fortzusetzen, sagte Roven: “Oh ja! Wir hatten wirklich viel Spaß daran. Die Fans waren erfreut, und Leute, die nichts über das Spiel wussten, mochten den Film wirklich. Wir wollen also auf jeden Fall noch einen davon machen.“ Der Uncharted-Film zeigt Tom Holland als den freundlichen Abenteurer Nathan Drake, während Mark Wahlberg seine rechte Hand, Victor “Sully” Sullivan, spielt. Das Duo ist deutlich jünger als im ersten Uncharted-Spiel, und das liegt daran, dass der Film als Vorläufer der Videospielserie fungiert. Es sollte interessant sein zu sehen, ob die Fortsetzung das erste Spiel der Serie irgendwie adaptiert, vorausgesetzt, es bekommt natürlich grünes Licht.