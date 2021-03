Kommt ein Hellsing Live-Action-Movie?

Wer hätte das gedacht – nach unzähligen Re-Releases und sogar einer OVA-Veröffentlichung könnte uns eine Hellsing Live-Action-Movie-Adaption bevorstehen. Das berichten die KollegInnen von Deadline. Dafür verantwortlich zeichnen soll Derek Kolstad, der Screenwriter des Actionstreifens John Wick, der nicht nur hierzulande für Furore sorgte. Zusammen mit den Amazon Studios soll ein Live-Action-Film entstehtn der auf dem Kult-Action-Horror-Manga/Anime Hellsing basiert.

Originalstatement von Kolstad:

“Ever since my brother introduced me to the Hellsing manga and anime some years ago, I’ve been obsessed with adapting it,” […] “And when Mike Callaghan and his team managed to secure the rights to then partner us up with Brian Kavanaugh-Jones and Amazon, I mean -damn, dude- this is a dream.”