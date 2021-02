Kommentierter It Takes Two Gameplay-Trailer veröffentlicht

EA und Hazelight Studios veröffentlichte einen neuen, kommentierten It Takes Two Gameplay-Trailer, in dem ihr mehr über das Spiel erfahrt. Viel Spaß damit!

Worum geht’s im Spiel?

In It Takes Two schlüpft ihr in die Rollen von Cody und May, einem zerstrittenen Paar, das sich auf unbekannte magische Weise in Puppen verwandelt. Gefangen in einer fantastischen Welt, in der sich hinter jeder Ecke eine neue Überraschung verbirgt, müsst ihr widerwillig lernen, eure Differenzen zu überwinden, eure zerrüttete Beziehung zu retten und den Weg zurück nach Hause zur geliebten Tochter Rosie zu finden.

It Takes Two ist jetzt zur Vorbestellung verfügbar und wird im Einzelhandel und in Digital Stores am 26. März 2021 für PS4, Xbox One und PC über Origin und Steam für 39,99 € veröffentlicht.