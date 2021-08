Kommen drei GTA Remastered-Spiele von Rockstar Games?

Rockstar Games veröffentlicht möglicherweise Remaster von drei klassischen Grand Theft Auto-Spielen. Lest hier mehr!

Über die drei GTA Remastered-Titel

Gleich vorweg: Noch ist nichts offiziell, aber angeblich sollen die überarbeiteten Versionen von Grand Theft Auto 3, Vice City und San Andreas auf Google Stadia, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Windows PC, Xbox One, Xbox Series X und mobilen Geräten erscheinen. Weiters sollen die Spiele “eine Mischung aus neuer und alter Grafik” bekommen, ähnlich einer “stark modifizierten Version eines klassischen GTA-Titels”. Die Benutzeroberfläche der Spiele wird überarbeitet, aber dennoch im klassischen Stil bleiben. Es wird erwartet, dass das Gameplay so nah wie möglich an den ursprünglichen Titeln dran bleibt.

Diese drei Titel sind Teil des 3D-Universums von Rockstar Games, zu dem auch die PS2-Ära von Grand Theft Auto gehört, bevor die Serie mit Grand Theft Auto 4 in die HD-Ära wechselte. Obwohl diese Spiele nicht ganz so erfolgreich waren wie Rockstars moderne Titel, bleiben sie immer noch Klassiker. Verantwortlich sei Rockstar Dundee, ein schottisches Studio, das diese Entwicklung dieser remasterten Titel leitet. Damit nicht genug, Rockstar hat Berichten zufolge auch Pläne für ein Red Dead Redemption Remastered. Wir dürfen gespannt sein!