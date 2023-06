Kojima Productions: Spiele werden auch auf Apple-Plattformen erscheinen

Kojima Productions kündigte seine Unterstützung für Apple-Plattformen auf der WWDC 2023 des iPhone-Herstellers am Montag an.

Death Stranding auf macOS – und mehr

Während eines Live-Streams der Veranstaltung bestätigte Hideo Kojima, dass Death Stranding: Director’s Cut später in diesem Jahr für Mac veröffentlicht wird, wobei die Vorbestellungen bald eröffnet werden. “Dies ist nur der Anfang, und wir arbeiten aktiv daran, unsere zukünftigen Titel auf Apple-Plattformen zu bringen”, sagte er. Während der Metal Gear-Schöpfer es nicht weiter erwähnt hat, arbeitet Kojima Productions offiziell an Death Stranding 2 für PS5 und einem Mystery-Cloud-Projekt mit Xbox, das ein Horror-Titel namens Overdose sein könnte. “Ich bin ein eingefleischter Apple-Fan, seit ich 1994 meinen ersten Mac gekauft habe”, behauptete Kojima. “Es war ein Traum von mir, die beste Arbeit meines Teams auf dem Mac zum Leben zu erwecken.“

“Jetzt treten wir in eine neue Ära für das Spielen auf dem Mac ein. Ich freue mich also sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass wir Death Stranding: Director’s Cut noch in diesem Jahr auf den Mac bringen. Death Stranding Director’s Cut auf dem Mac nutzt die neuesten Apple-Technologien voll aus, um unseren Fans das beste Erlebnis zu bieten. Ich war überwältigt von der Leistung von Apple-Silizium und Metal 3 mit seiner modernen Rendering-Pipeline und der erstaunlichen grafischen Wiedergabetreue, die von MetalFX Upscaling geliefert wird.“ Apple nutzte die Veranstaltung am Montag auch, um sein lang erwartetes Mixed-Reality-Headset Vision Pro anzukündigen. Der “erste räumliche Computer” wird 3.499 Dollar kosten, wenn er Anfang 2024 in den USA auf den Markt kommt.