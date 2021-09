Knockout Home Fitness – ein sportliches Review

Knockout Home Fitness begleitete mich fast einen Monat lang. Dank kleinerer und größerer Goodies schafft es das Spiel auch tatsächlich, dass ich nur wenige Tage auslasse und mich immer wieder zum Boxen und Kicken vor den TV stelle. Von außen betrachtet war ich als Schattenboxer bestimmt ein lustiger Anblick und sorgte im Haus gegenüber sicher für einigen Gesprächsstoff. Am Ende des Tages hinterlassen die täglich rund 15 Minuten Training aber ein gutes Gefühl und die Packung Chips schmeckt umso besser.

Persönliches Trainingsprogramm

Knockout Home Fitness ersetzt keinesfalls Bewegung an der frischen Luft und ist auch kein professionelles, auf individuelle Vorlieben abgestimmtes Trainingsprogramm. Es ersetzt auch nicht kompetente Trainer:innen, die im Studio oder Outdoor mit Expertise zur Seite stehen. Eines kann das Spiel aber sehr gut: es motiviert! Die Kampfsport-Programme sind lang genug, um anstrengend zu sein. Sie sind aber auch nicht zulange, sodass bereits vor Beginn die Motivation am Boden liegt. Die absolvierten Übungen werden in einem Kalender festgehalten und zeigen so den erreichten Fortschritt.

Das Spiel gibt vor, ein tägliches Programm zu absolvieren. Dieses kann auch nur einmal pro Tag ausgewählt und durchgeführt werden. Wer Lust hat, etwas mehr zu trainieren, wählt aus einem großen Pool an kurzen, drei- bis fünfminütigen Übungen. Diese sind in verschiedene Kategorien, zum Beispiel Boxen oder Kampf, eingeteilt. Manche sind nur für Arme oder Beine gedacht, bei anderen werden beiden Gruppen kombiniert. Nicht alle Übungen stehen von Beginn an zur Verfügung. Genau wie die Trainer:innen selbst, müsst ihr die meisten erst freischalten.