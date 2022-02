Klonoa Phantasy Reverie Series kommt im Juli 2022 auf PCs und Konsolen

Mit Klonoa: Door to Phantomile und Klonoa: Lunatea’s Veil kamen vor 25 Jahren echte Juwelen auf den Markt. Als Klonoa Phantasy Reverie Series in einer Packung kommen wir somit erneut in den Genuss!

Über Klonoa Phantasy Reverie Series

Bandai Namco veröffentlicht zwei beliebte Klonoa-Side-Scroller (Klonoa: Door to Phantomile und Klonoa 2: Lunatea’s Veil) auf modernen Plattformen. Die Sammlung namens Klonoa Phantasy Reverie Series kommt am 8. Juli auf die Nintendo Switch. Nicht nur das, das Duo wird auch für PlayStation 4, PlayStation 5, Windows PC, Xbox One und Xbox Serie erscheinen – der Trailer zum Spiel besagt dies. Die Klonoa Phantasy Reverie Series wird überarbeitete Ausgaben der beiden klassischen Side-Scrolling-Plattformer enthalten, so Bandai Namco in einer Pressemitteilung. Zu den Verbesserungen gehören überarbeitete Grafiken, einstellbare Schwierigkeitsgrade und ein Koop-Modus für zwei Spieler.

Klonoa: Door to Phantomile wurde ursprünglich 1997 auf der PlayStation veröffentlicht, damit feiert Klonoa seinen 25. Geburtstag in diesem Jahr. Das Erstlingsspiel wurde später für Wii neu aufgelegt, und die direkte Fortsetzung Klonoa 2: Lunatea’s Veil wurde 2001 für PlayStation 2 veröffentlicht. Beide Spiele boten einfaches, aber tiefes 2,5D-Side-Scrolling-Plattforming durch farbenfrohe 3D-Welten. Namco veröffentlichte eine Reihe von Handheld-Fortsetzungen und Spin-offs, darunter ein sehr exotisches Klonoa Beach Volleyball für die ursprüngliche PlayStation. Klonoa Phantasy Reverie Series scheint jedoch an den Haupteinträgen in der Klonoa-Franchise festzuhalten. Hier der Trailer für euch – holt euch schon die Nostalgie?