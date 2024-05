Klipsch Detroit vorgestellt: Leistungsstark und portabel zugleich

Wer kraftvollen Sound unterwegs wollte, musste bisher sperrige Lautsprecher durch die Gegend schleppen. Nun kommt der Klipsch Detroit!

Mehr zum Klipsch Detroit

Der Neuzugang komplettiert als leistungsstärkster tragbarer Bluetooth-Lautsprecher die Klipsch Music City-Serie. Dabei bleibt er ähnlich kompakt wie die anderen Modelle und bringt dank acht Hochleistungstreibern dynamischen Sound und satte Bässe überallhin. Der Klipsch Detroit bringt hochwertige Klangtechnik in einem kompakten Gehäuse unter: Zwei Hochtöner sorgen für ein breites Raumklangbild und fein aufgelöste Details in der Musik. Die beiden Tiefmitteltöner reproduzieren dank ihrer 7,6 Zentimeter-Membranen sonore Tiefen und dynamische Mitten. Dank zweier Endstufen mit 2×15 Watt RMS-Leistung bietet der Detroit genug Antriebskraft für seine vier aktiven Chassis. Vier zusätzliche Passivmembranen für satten Tiefbass bis 55 Hz hinab sind integriert. Die Zuspielung von Musik zum Gerät erfolgt über den Bluetooth-Standard 5.3, für optimale Übertragung auch aus der Ferne.

Viele Funktionen lassen sich über die Klipsch Connect-App steuern, die für iOS und Android kostenlos erhältlich ist. Mit dem in der App enthaltenen Equalizer kann der Klang einfach angepasst werden. Der „Klipsch Broadcast Mode“ ermöglicht eine drahtlose Kopplung von bis zu 10 Einzelsystemen für größere Party-Bereiche. Das Produkt ist dank seiner Schutzklasse IP67 auch für echte Outdoor-Anwendungen geeignet: Es widersteht Staub und Sand vollständig und verträgt sogar ein Eintauchen bis zu einem Meter Tiefe bei 30 Minuten Dauer. Sein optional montierbarer, flexibler Riemen erlaubt einen komfortablen Transport und ein einfaches Befestigen an verschiedensten Orten. Der eingebaute Akku hält bis zu 20 Stunden lang durch, bis er wieder geladen werden muss. Was kostet der Spaß? Der Klipsch Detroit ist ab sofort erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 349,- Euro. Ist der Speaker etwas für euch?