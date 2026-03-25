Kleine Aufmerksamkeiten von Sandisk, Twelve South und JBL für das Osternest

Die Osterfeiertage rücken näher, die Osterkörbchen sind bereits gefüllt – doch neben den klassischen Ostereiern und Schokoladenhasen darf vielleicht noch eine kleine Überraschung dazu? Praktische Produkte von Sandisk, Twelve South und JBL eignen sich perfekt als Geschenke für Familie und Freunde – oder auch als Ergänzung für das eigene Osternest.

Platz für Erinnerungen: Die Sandisk FIFA World Cup 2026 ™ Edition

Tore, Jubel und unvergessliche Momente festhalten – egal ob beim Osterwochenende mit Freunden oder beim nächsten großen Sportereignis. Mit der offiziell lizenzierten Sandisk Produktkollektion zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026 lassen sich Fotos, Videos und Erinnerungen zuverlässig speichern und jederzeit wieder erleben.



Die gebrandeten Speicherlösungen reichen von kompakten USB-C-Flash-Laufwerken über leistungsstarke portable SSDs bis hin zu professionellen Speicherkarten für 4K- und 8K-Aufnahmen. Inspiriert von der Atmosphäre des Turniers und den Gastgeberländern verbinden sie sportliches Design mit moderner Speichertechnologie – perfekt für Fans, Kreative und alle, die besondere Momente sicher festhalten möchten. Die offiziell lizenzierte SANDISK®-Produktkollektion für die FIFA Weltmeisterschaft 2026™ ist ab einer unverbindlichen Preisempfehlung von 16,99 EUR über shop.sandisk.com sowie bei ausgewählten Händlern weltweit verfügbar.

Bunter Hingucker im Osternest: Der SANDISK Extreme Fit

Fotos sichern, wichtige Dokumente mitnehmen oder schnell Dateien zwischen Laptop und Tablet übertragen? Der SANDISK Extreme Fit USB-C Flash Drive ist dafür der perfekte Begleiter. Trotz seines kompakten Designs bietet der kleine Stick beeindruckend viel Speicherplatz – mit Kapazitäten von bis zu 1 TB finden Fotos, Videos und Dokumente problemlos Platz.

Dank USB-C-Anschluss passt er direkt an moderne Laptops, Tablets und andere Geräte und ermöglicht schnelle Datenübertragungen mit Geschwindigkeiten von bis zu 400 MB/s. Mit der SANDISK Memory Zone App lassen sich Dateien außerdem einfach organisieren und sichern – ideal, um Erinnerungen vom Osterwochenende jederzeit griffbereit zu haben.

Den Sandisk Extreme Fit gibt es zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 30,99 EUR (64 GB), 41,99 EUR (128 GB), 77,99 EUR (256 GB), 149,99 EUR (512 GB) bzw. 289,99 EUR (1 TB) über shop.sandisk.com sowie bei ausgewählten Händlern weltweit verfügbar.

Perfekt geladen durch die Feiertage: Die Twelve South Power Capsule

Unterwegs das iPhone laden, beim Osterpicknick im Park Musik hören oder nach dem Familienfest entspannt durch Social Media scrollen? Die ultraschlanke, magnetische Power Capsule von Twelve South ist der perfekte Begleiter.

Sie haftet sicher am iPhone, liegt angenehm in der Hand und liefert kabelloses Qi2-Laden mit bis zu 15 Watt. Die Rückseite aus weichem Kunstfasergewebe aus Kaktus sorgt für warme Haptik und gute Griffigkeit, während Pass-Through-Laden es ermöglicht, Akku und iPhone gleichzeitig aufzuladen. Mit ihrem eleganten, taschenfreundlichen Design bleibt die Power Capsule zuverlässig an Ort und Stelle – ideal for Ostertrubel, Frühlingsspaziergänge oder entspannte Videochats mit der Familie.

Die Twelve South Power Capsule ist in Slate oder Dune zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 49,95 EUR für 5.000 mAh bzw. 59,95 EUR für 10.000 mAh im EU-Online-Shop von Twelve South erhältlich.

Perfekt für die Osterküche: Der Curve Mini von Twelve South

Rund um Ostern wird die Küche schnell zum Zentrum des Familienchaos – Hefezopf, Eierfärben und das Festmahl wollen vorbereitet werden. Der Twelve South Curve Mini bringt das Tablet in dieser hektischen Zeit stilvoll und praktisch auf die ideale Höhe.

Ob beim Nachlesen von Rezepten, Videoanrufen mit der Familie oder einer kleinen Auszeit beim Lieblingsfilm – der kompakte Tablet-Ständer hebt das Gerät um bis zu 15 cm an und sorgt so für entspanntes Arbeiten und mehr Übersicht. Stufenlos verstellbare Winkel, Hoch- und Querformat-Unterstützung sowie rutschfester Standfuß mit weichen Silikonpads machen ihn besonders flexibel und sicher. Flach zusammenklappbar und im praktischen Reiseetui immer griffbereit, erleichtert der Curve Mini den Alltag, egal ob zuhause, im Büro oder unterwegs.

Der Twelve South Curve Mini ist zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 59,95 EUR im EU Online-Shop von Twelve South und über Amazon erhältlich.

Für Stilbewusste & Soundliebhaber:innen: Die JBL Soundgear Clips

Ein Geschenk, das so gut aussieht, wie es klingt. Die neuen JBL Soundgear Clips vereinen Sound und Design in einer Form, die auffällt, ohne laut zu sein. Einfach ans Ohr clippen, den Lieblingssong starten und nach dem Ostertrubel die Ruhe genießen, während die Frühlingsluft um einen herum weht, dank der JBL OpenSound-Technologie. In fünf Farben lassen sie sich als farbigen Akzent in jeden Look integrieren oder als dezentes, neutrales Add-on tragen. Der leichte Sitz sorgt für hohen Tragekomfort und die Akkulaufzeit von bis zu 32 Stunden begleitet mühelos durch den ganzen Tag.

Die JBL Soundgear Clips sind in den semitransparenten Ghost-Farbvarianten Kupfer, Schwarz, Weiß, Blau und Lila zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 129,99 EUR auf JBL.com.

Für das etwas größere Osterkörbchen: Die JBL Boombox 4

Mit der JBL Boombox 4 bringt JBL noch mehr Leistung, Bass und Ausdauer in sein ikonisches Boombox-Format. Der kraftvolle JBL Pro Sound sorgt für klare, verzerrungsfreie Musik-Wiedergabe mit satten, tiefen Bässen – selbst bei hoher Lautstärke. Dank der intelligenten AI Sound Boost Technologie wird die abgespielte Musik in Echtzeit analysiert und der Sound automatisch optimiert, sodass jederzeit ein besonders kraftvoller und gleichzeitig klarer Sound entsteht.

Zudem wurde auch das ikonische Boombox-Design weiterentwickelt und modernisiert. Damit eignet sich die JBL Boombox 4 perfekt für unterwegs – egal ob am Strand, im Garten oder beim Workout, um jederzeit für die richtige Portion Energie und Motivation zu sorgen. Dank der IP68-Zertifizierung ist der Lautsprecher außerdem wasser- und staubdicht und hält damit auch Sand, Regen oder Spritzwasser problemlos stand. Mit bis zu 34 Stunden Wiedergabezeit inklusive Playtime Boost sorgt die JBL Boombox 4 außerdem besonders lange für Musik und gute Laune – perfekt, um an Ostern gemeinsam mit Familie und Freunden den passenden Soundtrack zu genießen.

Die Boombox 4 ist für eine unverbindliche Preisempfehlung von 499,99 EUR in Schwarz, Blau oder Squad auf JBL.com verfügbar.