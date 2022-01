Kirby und das vergessene Land: neues Gameplay und Erscheinungsdatum enthüllt!

Abenteuer in einer geheimnisvollen Welt

In Kirbys neuem Abenteuer für Nintendo Switch, geht’s richtig rund. Kirby kann dreidimensionale Bereiche frei erkunden und eine geheimnisvolle Welt entdecken. Mit Kirbys Spezial-Power können verschiedene Fähigkeiten erlangt und Hindernisse überwunden werden. Mehr Einblick in Kirby und das vergessene Land bietet der neuer Trailer. Dieser zeigt die abwechslungsreiche Welt und diverse Fähigkeiten. Doch was Kirby in dieser geheimnisvollen Umgebung voller verlassener Bauwerke einer vergangenen Zivilisation erwartet, finden wir erst am 25.März 2022 heraus!