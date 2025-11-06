Kirby Air Riders bekommt weiteren Trailer: 7 Minuten voller Action

Nintendo hat einen siebenminütigen Übersichtstrailer für Kirby Air Riders veröffentlicht. Die Marketing-Maschinerie ist also voll im Rollen!

Über Kirby Air Riders

Worum geht’s in diesem Action-Rennspiel? Laut offizieller Beschreibung läuft alles wie folgt ab: Ladet euch auf, nutzt Turbos und dreht euch, um eure Widersacher in Kirby Air Riders anzugreifen, einer rasanten Fahrzeugaktion mit Kirby und der Gang. Wählt euren Fahrer, wählt eure Maschine und legt los in einem völlig verrückten Wettbewerb. Nehmt es mit euren Rivalen in hektischen Arenakämpfen auf, oder liefert euch dramatische Rennen am Boden und in der Luft.

Wählt aus einer Vielzahl von Fahrern wie Kirby, Meta Knight, König Dedede und Magolor von Kirby’s Adventure Wii und Maschinen wie dem Warp Star, Wheelie Bike, Chariot und mehr. Jede Maschine steuert sich anders, und jeder Fahrer hat seinen ganz eigenen Satz von Statistiken und Spezialitäten – alle Figuren können auch Copy-Fähigkeiten von ihren Feinden übernehmen, um sich einen Vorteil im Kampf zu verschaffen. Wenn das mal nicht nach Kirby klingt?