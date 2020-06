Kingdom Majestic Limitied Edition erscheint am 9.7.2020

Gute Nachrichten für alle Indie-Fans, die ihre Perlen auch gerne im Regel stehen sehen – Microids und Astragon bringen mit der Kingdom Majestic Limited Edition das preisgekrönte Kingdom-Reihe als Box-Version in den Handel.

Darum geht es in Kingdom Majestic

In der Rolle eines Monarchen ist es euer Ziel ein aufkeimendes Königreich zu majestätischer Größe zu führen, während ihr gleichzeitig eure loyalen Untertanen und die eigene Krone vor gierigen Kreaturen beschützen muss! Auf dem Rücken eures Reittieres reist ihr tagsüber durch euer Land, um Truppen zu rekrutieren, den Bau neuer Gebäude zu veranlassen und wertvolles Gold einzusammeln. Nachts jedoch greifen von beiden Seiten des Königreichs Horden von Kreaturen an mit der niederen Absicht die Mauern zu zerstören und die Krone des Königs zu stehlen. Das Gameplay in Kingdom dreht sich um das Verwalten des eigenen Fundus, welcher unentbehrlich für die Rekrutierung neuer Untertanen ist, das Erteilen von Befehlen, das Bauen und Verbessern von Gebäuden und Strukturen sowie das Freischalten neuer Reittiere, NPCs und Länder.