Kingdom Hearts wird 20: Square Enix kündigt eine Jubiläumsfeier an

Kingdom Hearts begann seine Reise im März 2002 für PlayStation 2. Square Enix wird in Japan das 20-jährige Jubiläum feiern!

Über die Veranstaltung

Square Enix wird am 10. April in Tokio, Japan, eine Veranstaltung zum 20-jährigen Jubiläum von Kingdom Hearts veranstalten, dies kündigte das Unternehmen an. Diese Veranstaltung wird ein Minikonzert, einen Chat und Fragen und Antworten mit dem Entwicklungsteam, eine Ausstellung und noch mehr umfassen. Einen Livestream gibt es leider keinen laut letzten Berichten, was in Zeiten der Pandemie irgendwo ein bisschen schade ist. Aber: Ein Video der Veranstaltung wird zu einem späteren Zeitpunkt online verfügbar sein.

Kingdom Hearts wurde erstmals am 28. März 2002 für PlayStation 2 veröffentlicht. Daraus entwickelte sich ein riesiges Franchise, das mittlerweile einen ganzen Haufen Spin-offs hervorgebracht hat. Besonders bekannt ist die Zusammenarbeit mit Disney für die Vielzahl an Charakteren aus verschiedensten Welten, was Disney, aber auch Square Enix anbelangt. Ebenfalls bekannt ist die notorisch schwer zu durchschauende Story, die mit den drei Hauptteilen (Kingdom Hearts 3 bildet bis dato den Abschluss) mehr schlecht als recht erzählt wird. Freut ihr euch auf das Event, hofft ihr auf eine Ankündigung?