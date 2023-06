Kingdom Eighties erscheint in rund drei Wochen auf Steam

Raw Fury enthüllte nun den Kingdom Eighties PC-Release-Termin und kündigte zudem eine kostelose Demo im Rahmen des Steam Next Fests vom 19. bis 26. Juni an. Das Spiel selbst erscheint am 26.6.2023 für PC.

Was erwartet euch?

Kingdom Eighties ist eine stilvolle Neuauflage der erfolgreichen Kingdom-Franchise und ein Einzelspieler-Liebesbrief an die nostalgische Zeit als man noch mit dem Fahrrad unterwegs war, Sommerlager besuchte und am Samstagmorgen im Schlafanzug vor dem Fernseher saß. Die Spieler übernehmen die Rolle des Anführers, einem jungen Camp-Betreuer, der die Stadt vor den unerbittlichen Angriffen der mysteriösen Habgierigen schützen muss. Die Kinder aus der Nachbarschaft werden ihnen dabei zur Seite stehen, und sie werden auf ihrem Weg auch einige neue Freunde finden: Die Sportskanone, die Tüftlerin und das Superhirn stehen den Spielern mit ihren Fähigkeiten im Kampf zur Seite.

Euch erwartet ein episches Abenteuer der Mikrostrategie und des Basenbaus. Ihr rekrutiert die Kinder der Nachbarschaft und weist ihnen Rollen wie Soldat:in und Baumeister:in zu. Ihr müsst Münzen verwenden, um das Königreich zu bauen und zu erweitern, und befestigt es, indem ihr Mauern und Verteidigungstürme errichtet. Ihr erkundet neue urbane Umgebungen, um Reittiere freizuschalten, mächtige Waffen und technische Upgrades zu entdecken. Achtung: Ihr solltet die Ressourcen klug verwalten, um zu überleben, denn ihr müsst bereit sein: wenn die Nacht hereinbricht, werden die Habgierigen ohne Gnade angreifen. Solltet ihr die Krone verlieren, ist die ganze Stadt dem Untergang geweiht!

Die Key-Features von Kingdom Eighties:

Ein Kingdom-Spiel für alle: Kingdom Eighties baut auf der bekannten Welt und den Mechaniken der Serie auf und bietet eine neue Erfahrung, die sowohl für Kenner:innen als auch für Neueinsteiger:innen perfekt ist. Ihr tauchtn tief in die Geschichte von Kingdom ein, mit einer Geschichte, die euch kompetent durch die Spielmechanik führt.

Gemeinsam ist man stärker: Die Spieler:innen können sich mit drei Nebenfiguren zusammentun, die sie auf ihrer Reise unterstützen: dem Champ, dem Tüftler und dem Zauberer. Jeder von ihnen hat unterschiedliche Fähigkeiten, die sie kombinieren können, um Rätsel zu lösen und weiterzukommen.

Die Straßen mit Stil erkunden: Es gibt neue urbane Orte zu erkunden, die noch nie in einem Kingdom-Spiel zu sehen waren. Die Spieler finden neue Räder im Skateboard-Park, besuchen die Geschäfte auf der Main Street und befreien die New Lands Mall von der Habgierigen.

Sommer des Chillens: Die kultige, handgefertigte Pixel-Art-Magie von Kingdom ist zurück mit einem unverwechselbaren 80er-Jahre-Neon-Feeling. Die Spieler können sich von dem originalen Synthwave-Soundtrack von Andreas Hald mitreißen lassen und zurück in die wunderbare Zeit der Fahrradtouren und des Sommerlagers reisen, in der alles möglich schien.

Kingdom Eighties erscheint im Laufe dieses Jahres auch für PS5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch. Die PC-Version kann bereits der eigenen Steam-Wunschliste hinzugefügt werden. Weitere Informationen zum Spiel gibt es auf der offiziellen Website des Spiels.