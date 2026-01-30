Kingdom Come: Deliverance kommt auch für PS5

Eine PlayStation 5-Version von Kingdom Come: Deliverance scheint unmittelbar bevorzustehen, sagt der PlayStation Store.

Kingdom Come: Deliverance auf PS5

Richtig, das Leck stammt von einer PlayStation Store-Beschreibung, die anscheinend aus Versehen früh veröffentlicht wurde. Reddit-Benutzer drumjolter1 bemerkte, dass die Beschreibung für die PS4-Version von Kingdom Come: Deliverance im italienischen PlayStation Store bearbeitet wurde, um einen Absatz zu enthalten, der eine verbesserte PS5-Version beschreibt. Es wurde dann darauf hingewiesen, dass auch der britische PlayStation Store die Bearbeitung vorgenommen hatte und dass sie anscheinend auf allen europäischen PlayStation Store-Seiten veröffentlicht wurde. Der hinzugefügte Absatz lautet: „Die PS5-Version von Kingdom Come: Deliverance bietet jetzt grafische Updates wie 4K-Auflösung, verbesserte Bildrate, hochauflösende Texturen und vieles mehr. Das mittelalterliche Böhmen war noch nie so schön.“

Die fraglichen PlayStation Store-Seiten wurden inzwischen schnell bearbeitet und der Absatz wurde entfernt, was darauf hindeutet, dass eine Ankündigung erst kommt. Wir sprechen nicht vom Nachfolger, denn Kingdom Come: Deliverance wurde ursprünglich 2018 auf PS4, Xbox One und PC veröffentlicht, bevor es im März 2024 einen Switch-Port erhielt. Es ist noch nicht bekannt, ob dieses angedeutete PS5-Upgrade von einem Xbox Series X/S-Upgrade oder einem Switch-2-Upgrade begleitet wird. Das Originalspiel lief mit 900p bei 30 Bildern pro Sekunde auf PlayStation 4 und 1080p bei 30 fps auf PS4 Pro, so dass ein Update auf 4K-Auflösung und eine verbesserte Bildrate eine spürbare Verbesserung wäre (insbesondere wenn beide gleichzeitig implementiert werden, anstatt Qualitäts- oder Leistungsoptionen). Was haltet ihr davon?