Kingdom Come: Deliverance 2 Löwenwappen-DLC nun separat erhältlich

Gute Nachrichten für Komplettisten: Die zuvor nur als Pre-Order-Bonus erhältliche „Löwenwappen“-Quest in Kingdom Come: Deliverance II kann nun auch nachträglich erworben werden. Zudem führen jetzt noch mehr Wege nach Böhmen, denn das epische RPG ist ab sofort auch auf der Plattform GOG.com erhältlich.

Das „Löwenwappen“-Set des berühmten Prinzen Brunswiek bietet folgende Waffen und Rüstungen:

Eine Stangenwaffe für den Kampf auf Distanz

Ein Dolch für sehr direkten Kontakt mit dem Gegner

Ein Kompletter Satz an Plattenrüstungen

Ein vollständiges Caparison (eine schützende und dekorative Stoffhülle) für das edle Ross Pebbles

Natürlich öffnet man nicht einfach eine Kiste und rüstet sich aus. In klassischer Warhorse Studios-Manier ist auch eine Questreihe damit verbunden: Es gibt Rätsel zu lösen, Karten zu studieren und Schatztruhen zu entdecken.

Kingdom Come: Deliverance II ist für PC, PlayStation 5, PlayStation 5 Pro und Xbox Series X|S in den Versionen Day One, Gold und Collector’s Edition erhältlich. Mehr über das Spiel erfahrt ihr in unserem ausführlichen Review.