King of Fighters 14 Ultimate Edition ab sofort für PS4 erhältlich

SNK CORPORATION hat eine The King of Fighters 14 Ultimate Edition für PS4 veröffentlicht, die euch neben dem Hauptspiel eine riesige Auswahl an insgesamt 58 spielbaren Charakteren sowie zehn PS4-Themes beschert.

The King of Fighters (KOF) ist eine Reihe von rasanten Prügelspielen, die ab 1994 die Welt im Sturm eroberte. 2016 wurde das traditionelle 3-gegen-3-Teamsystem mit 3D-Grafik in die moderne Ära befördert. Das Spiel verfügt über mehrere Spielmodi für Franchise-Neulinge sowie Online-Features für Veteranen. Die neue Ultimate Edition enthält neben dem Hauptspiel zusätzlich acht DLC-Charaktere, zehn DLC-Outfits und zehn speziell für die PlayStation 4 erstellte Hintergründe.