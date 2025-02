Kinderhotel Appelhof Fotostrecke: Streichelzoo, Abenteuerland und all-inclusive

Ich durfte mit meiner Familie vier wundervolle Tage im Kinderhotel Appelhof in Mürzsteg, an der Grenze zwischen der Steiermark und Niederösterreich (ca. 1,5 Stunden mit dem Auto von Wien entfernt) verbringen – den vollständigen Hotelbericht findet ihr hier. Da aber oft Bilder mehr als Tausend Worte sagen, hier eine Fotostrecke von den Eindrücken vor Ort. Kleiner Teaser: Am weitläufigen Areal (14 Hektar) gibt es sehr vieles zu entdecken – seht selbst und viel Spaß damit!

Zum Beginn hier eine Übersicht über des Areals:

Copyright: Kinderhotel Appelhof

“Unser” Märchenzimmer

Wir waren im Gartenhaus gleich neben dem Parkplatz untergebracht und konnten uns hier richtig ausbreiten. Unsere Kleine bekam ein Baron-von-Münchhausen-Zimmer mit großem Bett für sich alleine und wir hätten sogar noch ein weiteres Zimmer gehabt, in dem beispielsweise die Großeltern oder ein weiteres Kind übernachten hätten können. Das Zimmer hatte also drei Schlafzimmer, einen Aufenthaltsraum mit gemütlicher Sitzecke und Flachbild-TV sowie ein geräumiges Badezimmer mit Badewanne und einem Fernseher in der Ecke. Von hier aus starteten wir unsere täglichen Expeditionen am Areal aber auch in der Umgebung.

Hier ein paar Eindrücke des Zimmers: