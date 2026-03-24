KFC eröffnet neuen Flagship-Store in der Linzer Innenstadt

Pünktlich zum 20-jährigen Jubiläum in Österreich setzt KFC ein deutliches Zeichen in Oberösterreich. Am 8. April 2026 öffnet ein neuer Standort direkt in der Linzer City seine Türen. In der Schmidtorstraße 5, an der Ecke zur Annagasse, erwartet euch ein modernes Restaurant-Konzept auf rund 660 m², das urbanes Design mit entspanntem Ambiente verbindet.

Urbanes Design und digitale Flexibilität auf zwei Ebenen

Das neue Restaurant erstreckt sich über zwei Etagen und bietet Platz für insgesamt 154 Gäste im Innenbereich. Wenn ihr lieber frische Luft schnappt, könnt ihr die 21 Sitzplätze im Gastgarten direkt in der Fußgängerzone nutzen. Durch große Fensterfronten und ein offenes Raumkonzept entsteht ein lichtdurchfluteter Hotspot, der durch moderne Beats und ein stylisches Interior echtes Großstadtfeeling vermittelt. Damit euer Besuch reibungslos abläuft, dürft ihr eure Bestellungen an digitalen Terminals selbst zusammenstellen und eure Lieblingsgerichte ganz nach eurem Geschmack individualisieren.

Jubiläums-Deals und kulinarische Highlights

Neben Klassikern wie den Crispy Strips oder dem legendären Bucket könnt ihr euch auf aktuelle Neuheiten wie den Big Cheese, Loaded Fries oder den Qurrito Cheese freuen. Da KFC ab dem 1. April 2026 sein 20-jähriges Bestehen feiert, profitiert ihr bis zum Jahresende regelmäßig von speziellen Aktionen. Ihr könnt euch im Jubiläumsjahr immer wieder auf 20% Deals freuen, die wechselnde Highlights der Speisekarte in den Fokus rücken. Egal ob für einen schnellen Snack oder den gemeinsamen Abend mit euren Freund:innen – der neue Standort bietet den passenden Rahmen für moderne Food-Momente.