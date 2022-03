Kenwood PureJuice XL Slow Juicer erscheint im April 2022

Gute Nachrichten für Slow Juicer – Kenwood kündigte den Verkaufsstart des neuen PureJuice XL JMP85.000SI Slow Juicer für April 2022 an. Was er zu bieten hat und wieviel er kostet, erfahrt ihr hier.

Dank der zwei verschieden großen Füllrohre gelingt die Zubereitungszeit jetzt sogar noch schneller. Das Obst und Gemüse lässt sich dabei in unterschiedlichsten Größen im Handumdrehen verarbeiten und in gesunden & leckeren Saft verwandeln. Leuchtende Farben und konzentrierte Nährstoffe sind aber längst nicht das Einzige, was der PureJuice XL nach getaner Arbeit hinterlässt.

Im 1 Liter fassendem Tresterbehälter wird der reine, dank des Slow-Verfahrens extrem trockene, Trester gesammelt. Et voilà: Hier entsteht die ideale Grundlage für gesundes, kohlenhydratarmes Backen oder Kochen. Ob verarbeitet zu gesunden Brownies mit einer Extraportion Obst & Gemüse, als Grundlage von schnellen Suppen oder zum Andicken von Soßen: Die feinen Fasern sind die Allzweckwaffe in jeder gesundheitsbewussten Küche.

Und keine Sorge: Alltagstauglich ist der Slow Juicer selbstverständlich auch. Die integrierte RinseClean Funktion ermöglicht eine einfache und schnelle Reinigung – einfach Wasser durch das Gerät laufen lassen und der PureJuice XL ist wieder einsatzbereit! So bleibt mehr Zeit für die wichtigen Dinge des Lebens, gesunder Genuss mit der ganzen Familie zum Beispiel.

Preis & Verfügbarkeit

Der Kenwood Pure Juice XL Slow Juicer JMP85.000SI erscheint im April für 299,99 Euro (UVP).