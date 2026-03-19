Kena: Bridge of Spirits erscheint am 26.3.2026 für Switch 2

In der Rolle der jungen Geisterführerin Kena erkundet ihr eine verwunschene Welt, in der ihr mithilfe kleiner, pelziger Begleiter – den sogenannten Rot – Rätsel löst und ein vergessenes Dorf von der Verderbnis befreit. Das Spiel kombiniert dabei eine emotionale Geschichte mit rasanten Kämpfen und einer beeindruckenden visuellen Gestaltung, die bereits bei der ursprünglichen Veröffentlichung Kritiker:innen weltweit begeistern konnte.

Ember Lab hat heute offiziell bestätigt, dass das stimmungsvolle Action-Adventure Kena: Bridge of Spirits am 26. März 2026 für die Nintendo Switch 2 veröffentlicht wird. Wenn ihr in Nordamerika oder Europa lebt, könnt ihr euch das Spiel bereits ab heute im Nintendo eShop vorbestellen und euch so direkt zum Start den Zugang zu Kenas Reise sichern.

Inhalte und technische Features für Nintendo-Fans

Die Version für die Nintendo Switch 2 wird direkt zum Launch den umfangreichen Anniversary-DLC enthalten. Das bedeutet für euch: Ihr dürft euch auf zusätzliche Outfits, die Geisterführer-Prüfungen und spezielle Zaubersteine freuen, mit denen ihr euren Spielstil individuell anpassen könnt. Wenn ihr eine besondere Herausforderung sucht, bietet euch der integrierte „New Game+“-Modus die Möglichkeit, das Abenteuer nach dem ersten Durchspielen mit allen bereits freigeschalteten Fähigkeiten und neuen, schwierigeren Gegner-Begegnungen erneut zu starten.

Während eurer Reise durch die Wälder könnt ihr zahlreiche Geheimnisse entdecken und Post von verlorenen Geistern zustellen, um neue Areale freizuschalten. Zudem könnt ihr eure Rot-Begleiter mit verschiedenen Hüten ausstatten, die ihr überall in der Welt versteckt findet. Ihr dürft also gespannt sein, wie sich die dichte Atmosphäre des Spiels auf der neuen Hardware entfaltet.

Verfügbarkeit und Vorbestellung

In Europa und Nordamerika wird das Spiel pünktlich am 26. März freigeschaltet. Wer die Wartezeit bis zum Release überbrücken möchte, kann sich ab sofort den neuen Trailer ansehen, der speziell für die Veröffentlichung auf der Nintendo Switch 2 produziert wurde. Das Spiel ist bereits für PlayStation, Xbox und PC erhältlich, wandert nun aber endlich auch in die Hände der Nintendo-Spieler:innen.