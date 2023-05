Keine Updates mehr für Vampire: The Masquerade – Bloodhunt

Mit Vampire: The Masquerade – Bloodhunt geht ein weiteres Battle Royale in die ewigen Jagdgründe ein.

Server bleiben jedoch online

Vampire: The Masquerade’s Battle Royale geht zu Ende. Entwickler Sharkmob hat angekündigt, dass es die weitere Entwicklung von Vampire: The Masquerade – Bloodhunt beendet. Das Studio, das im April 2022 veröffentlicht wurde, sagt im heutigen Blogbeitrag, dass Bloodhunt nicht die “kritische Masse” von Spieler:innenn erreicht hat, die es brauchte, um die Entwicklung aufrechtzuerhalten. “Seit dem Start waren wir auf einer Reise, um unsere Spieler zu fesseln und zu begeistern, aber obwohl wir eine erstaunliche und sehr engagierte Gemeinschaft haben, waren wir nicht in der Lage, die kritische Masse zu erreichen, die für die Aufrechterhaltung der Entwicklung erforderlich ist. Dies hat uns zu der Entscheidung geführt, die Weiterentwicklung von Bloodhunt zu stoppen”.

Die Bloodhunt-Server werden jedoch so lange live bleiben, wie das Spiel eine aktive Community hat, sagt Sharkmob. Das Studio arbeitet an einigen Lösungen, um das Spiel langfristig aufrechtzuerhalten, einschließlich eines In-Game-Spieler-Voting-Systems, um “regelmäßig neue Dinge freizuschalten und Bloodhunt frisch zu halten”. Diese werden im bevorstehenden letzten Update eintreffen. Danach decken Patches nur noch die Wartung ab. In-App-Käufe werden am 26. September deaktiviert. Zuvor plant Sharkmob, eine Möglichkeit zu implementieren, In-Game-Token zu verdienen, damit die Spieler nach dem Abschalten weiter spielen und Kosmetika freischalten können. Habt ihr zur aktiven Spielerschaft von Vampire: The Masquerade – Bloodhunt gehört?