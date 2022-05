Kein reines Next-Gen-Spiel: Forza Motorsport 8 kommt wohl auch für Xbox One

Turn 10 arbeitet am nächsten Forza Motorsport , und anscheinend wird es kein reiner Next-Gen-Titel werden. Lest hier mehr!

Über Forza Motorsport 8

Zwei Bilder, die Berichten zufolge von einer Xbox One-Version des nächsten Forza Motorsport-Spiels stammen, sind online aufgetaucht. Die Bilder erschienen auf dem Gaming-Subreddit r/gamingleaksandrumours unter einem Beitrag mit dem Titel “Forza Motorsport Xbox One”. Obwohl wir bisher nicht viel über den Fortschritt von Turn 10 bezüglich dieses Rennspiels gehört haben, könnten es gute Neuigkeiten sein. Das neue Game wurde erstmals vor zwei Jahren angekündigt und seitdem gab es nur sehr wenige Informationen darüber. Daher wurde weithin angenommen, dass der nächste Serientitel als reiner Next-Gen-Eintrag für PC und Xbox Serie erscheinen würde.

Was noch dazu kommt: Forza Motorsport 7 wurde schon im September 2021 aus dem Verkauf genommen. Das Entwicklerstudio Turn 10 kündigte im vergangenen Sommer den bevorstehenden “End of Life-Status” des Spiels an. Aber obwohl das Game und seine DLC-Pakete aus dem Verkauf genommen wurden, können alle, die das Spiel besitzen – digital oder physisch – es immer noch herunterladen und spielen, wie sie es normalerweise tun würden. Es wird also Zeit für ein eventuelles Forza Motorsport 8 – und so, wie es Gran Turismo 7 gemacht hat, nämlich auch auf der Vorgängerkonsole zu erscheinen, wird wohl auch Turn 10 nachziehen. Bei all den anhaltenden Lieferproblemen der Konsolen und Elektronik auch nur allzu verständlich: Das Spiel soll ja auch gekauft werden!