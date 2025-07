Kein Early Access mehr: Little Witch in the Woods (PC) erscheint am 4. September 2025

Das Hexenlebenssimulationsspiel Little Witch in the Woods wird den Early Access verlassen und am 4. September über Steam für PC starten.

Über Llittle Witch in the Woods

Dies gab Entwickler SUNNY SIDE UP bekannt. Der Preis wird mit der vollständigen Veröffentlichung steigen. Little Witch in the Woods wurde am 17. Mai 2022 erstmals im Early Access / Game Preview für Xbox One und PC über Steam und Microsoft Store veröffentlicht. SUNNY SIDE UP sagte übrigens, dass das Veröffentlichungsdatum am 4. September nur für die Steam PC-Version ist. Das bedeutet wohl, dass die Konsolenversion noch ein wenig auf sich warten lässt. Wen es interessiert: Wir haben den Titel bei uns bereits schon 2022 mal angespielt und unsere Eindrücke davon könnt ihr gleich hier lesen! Viel spannender wird es jedoch im September 2025 beim Release.

Die Version 1.0 wird ein neues Thema, unreparierte Bereiche des Dorfes, neue Dorfbewohner, verschiedene neue Geschichten, neue Funktionen, Verbesserungen der Lebensqualität, Optimierungen, Fehlerbehebungen und mehr enthalten. „Dank all des Interesses, der Unterstützung und des Feedbacks, das Sie uns gegeben haben, haben wir es zur vollständigen Veröffentlichung geschafft“, sagte SUNNY SIDE UP. „Wir haben hart gearbeitet, um den Spielern Spaß und Freude zu bereiten. Wir hoffen, dass Sie das tägliche Leben einer Hexe in der Welt von Little Witch in the Woods genießen werden. Wir werden weiterhin unser Bestes geben. Danke.“