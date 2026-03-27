Kehrt mit Stranger Things: Tales From ’85 nach Hawkins zurück

Ab dem 23. April 2026 könnt ihr in die verschneite Welt von Hawkins eintauchen. Mit „Stranger Things: Tales From ’85“ startet eine epische Animationsserie, die die Geschichte eurer liebsten Held:innen im rauen Winter von 1985 weitererzählt. Während Elf, Mike, Will, Dustin, Lucas und Max eigentlich versuchen, einen normalen Alltag mit D&D und Schneeballschlachten zu genießen, bahnt sich bereits die nächste Gefahr an.

Düstere Geheimnisse unter dem Eis

In der Serie, die unter der Leitung von Showrunner Eric Robles und den Duffer-Brüdern entstanden ist, dürft ihr euch auf eine völlig neue Atmosphäre freuen. Etwas Unheimliches regt sich unter der gefrorenen Oberfläche der Stadt. Ob die Bedrohung erneut aus dem Hawkins Lab, von der anderen Seite oder aus einer ganz neuen Quelle stammt, müsst ihr selbst herausfinden. Gemeinsam mit den Originalfiguren könnt ihr euch den neuen Monstern stellen und ein übernatürliches Rätsel lösen, das die Stadt erneut in Atem hält.