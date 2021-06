Kazuya Mishima erscheint in Super Smash Bros. Ultimate

Super Smash Bros. Ultimate bekommt Kazuya Mishima aus Tekken in das Aufgebot. Mehr zum Kämpfer erfahrt ihr hier!

Über Kazuya im Nintendo-Game

Super Smash Bros. Ultimates nächster Kämpfer, Tekkens Kazuya Mishima, kommt am 29. Juni an. Dies gab Game Director Masahiro Sakurai am Montag während eines Livestreams bekannt. Kazuya wird in das Ultimate’s Challenger Pack 10 und als Teil des Fighters Pass Vol. 2 des Spiels aufgenommen. Sakurai sagte, dass Kazuya der vorletzte Kämpfer für Super Smash Bros. Ultimate sein wird. Die Fans raten schon längst wild drauflos, welche Figur die allerletzte sein wird!

Nicht nur Mishima, auch eine Reihe neuer Mii Fighter-Kostüme kommen ins Spiel. Darunter Devil May Cry’s Dante, The Elder Scrolls‘ Dragonborn, Tales of Symphonias Lloyd und Shantae aus der Shantae-Serie. Kazuya Mishima wurde im Juni als fünfter Kämpfer im Fighters Pass Vol. 2 des Nintendo Switch-Spiels angekündigt und ist nach den anderen Neuzugängen der 81. spielbare Charakter. Mal sehen, wer die Figurenauswahl komplettieren wird – was haltet ihr davon?