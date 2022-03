Kazé kündigt My Hero Academia Staffel 5 DVD-/Blu-ray-Release an

KAZÉ Anime kündigte nun mit dem My Hero Academia Staffel 5 DVD-/Blu-ray-Release die Fortsetzung des beliebten Superhelden–Anime an.

Was erwartet euch?

Nach den Ereignissen in der vierten My Hero Academia-Staffel kann Deku ein wenig durchatmen. Zumindest wünscht er sich das, doch als neuer Held mit der Spezialität One For All ist das nicht so einfach. Er wird von Visionen ehemaliger Träger geplagt, wie sie diese Ehre, aber auch Bürde ertragen haben. Sein größtes Problem aber ist, dass Deku diese Kraft noch nicht so ganz kontrollieren kann, insbesondere wenn er schläft.

Zudem muss er sich mit einem ganz anderen Problem herumschlagen: Die Klasse 1-B ist ein wenig neidisch auf den Ruhm ihrer Kameraden aus der 1-A. Also werden ein paar Scheinkämpfe organisiert, in denen die zwei Klassen in Vierergruppen gegeneinander antreten sollen. Es gewinnt, wer alle Mitglieder des gegnerischen Teams gefangen nehmen kann! Doch nicht nur unsere Helden erleben neue Herausforderungen und Abenteuer oder setzen sich mit ihrer Vergangenheit auseinander – auch die Schurken kommen zum Zuge und haben ihre ganz eigenen interessanten Erfahrungen, die sie mit uns teilen …