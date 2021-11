Kazé kündigt Dr. Stone: Stone Wars DVD- und Blu-ray-Start für 2022 an

Gute Nachrichten für die Fans von Senku & Co – Kazé Anime veröffentlicht mit Dr. Stone: Stone Wars die zweite Staffel der Erfolgsserie (voraussichtlich) 2022 auf DVD und Blu-ray.



Worum geht’s?

Nachdem die gesamte Menschheit versteinert wurde, dauerte es nur rund 3000 Jahre, bis die ersten aus ihrem Steingefängnis erwachen – darunter Oberschüler Senku, der sich sofort daran machte, seine Freunde zu befreien und Dank seines wissenschaftlichen Genies erste Erfindungen wiederherzustellen. Sein Ziel: Alle Menschen wiederzuerwecken und eine neue Zivilisation aufzubauen. Doch nicht alle sind von diesem Plan begeistert, wie Tsukasa. Nach seiner Meinung haben nicht alle einen Platz in dieser neuen Welt verdient, die vollkommen ohne Technologie auskommt. Schon bald spitzt sich der Konflikt zwischen den Kontrahenten zu: Während Tsukasas Imperium einen Angriff auf Senkus Königreich der Wissenschaft plant, versuchen Senkus Anhänger mittels neuer Erfindungen so viele Anhänger von Tsukasa wie möglich auf ihre Seite zu ziehen, bevor Tsukasa seinen Plan in die Tat umsetzen kann …

Auch in der zweiten Staffel verbindet Dr. Stone auf einzigartige Weise sorgfältig recherchierte Wissenschaftsgeschichte und Anime-Unterhaltung. Senkus Erfindungen basieren allesamt auf tatsächlichen wissenschaftlichen Sachverhalten und vermitteln spielerisch die Hintergründe moderner technischer Errungenschaften wie Mobilfunkgeräte oder Schwarzlichtröhren – und wie man sie unter steinzeitlichen Bedingungen nachbaut.

Die zweite Staffel wirft dabei auch die spannende Frage auf, wie wissenschaftlicher Erfindergeist sich in drohenden Kriegssituationen verhält. Hat Tsukasa Recht, dass sich Wissenschaft vor allem für Waffen, Zerstörung und Elend eignet, oder kann Senku einen ganz eigenen Wissenschaftsansatz verwirklichen?