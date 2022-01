Káze kündigt Attack on Titan Final Season DVD-/Blu-ray-Start für 3.2.2022 an

Gute Nachrichten rund um den Aufklärungstrupp und die Titanen gibt es aus dem Hause Káze Deutschland – neben dem Simulcast-Start von Attack on Titan Final Season Part 2 vor wenigen Tagen, kündigte der Anime-Publisher nun auch den Attack on Titan Final Season DVD-/Blu-ray-Start an. Am 3.2.2022 beginnen die Titanen mit ihrem letzten Angriff.

Worum geht’s im letzten Arc?

Vier Jahre nach Reiners, Bertholds und Zekes Niederlage in Shiganshina stecken die Streitkräfte von Marley in einem erbitterten Krieg, der nun kurz vor seinem Ende steht. Mittendrin kämpfen auch die Kriegerkadetten Gabi und Falco um den Sieg – Eldia, die ausgebildet werden, um einen der neun Titanen zu übernehmen. Nach einer waghalsigen, aber sehr erfolgreichen Aktion wähnt sich Gabi bereits sicher, den Gepanzerten Titanen von Reiner erben zu dürfen. Umso selbstbewusster kehrt sie mit ihren Kameraden ins Getto Rebellio zurück, während Marleys Führungsriege mithilfe von Zeke die „Operation Paradis“ so schnell wie möglich neu starten will. Um den Urtitanen endlich wieder in ihren Besitz zu bringen, soll den „Teufeln von der Insel“ bei einem großen Fest im Getto offiziell der Krieg erklärt werden. Doch kurz vor Beginn der Rede wird Reiner von einem alten Bekannten überrascht …