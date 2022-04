Kazé Anime Nights 2022: Sing a Bit of Harmony am 26.7.2022 im Kino

Was braucht ein Mensch, um glücklich zu sein – dieser Frage widmet sich der Anime-Film Sing a Bit of Harmony, der im Rahmen der Kazé Anime Nights 2022 am 26.7.2022 in die heimischen Kinos kommt. Während der Film in der deutscher Synchronfassung gezeigt wird, bleiben die Songs im japanischen Originalton.

Worum geht’s?

Die mysteriöse Shion kommt neu an die Keibu-Schule und steigt dort schnell zum beliebtesten Mädchen auf. Kein Wunder, sie ist schön, hat eine offene Art, ist dabei aber gleichzeitig sehr geheimnisvoll und hat außerordentliches sportliches Talent. Besonders erstaunlich ist ihr Gesang, der alle bezaubert. Zur Überraschung aller hat es ihr die Einzelgängerin Satomi angetan, der sie unbedingt eine Freude machen will. Deswegen singt sie ihr ein Ständchen – mitten im Klassenzimmer!

Bald darauf entdeckt Satomi Shions großes Geheimnis: Eigentlich ist sie der Prototyp einer neuen künstlichem Intelligenz, einer Androidin! Technik-Nerd Toma, der seit frühester Kindheit ein Freund von Satomi ist, lässt sich von Shions Singstimme verzaubern. So geht es auch dem attraktiven Gotchan, der dickköpfige Aya und der Judoka „Thunder“, die alle versuchen, Shion bei ihrer Mission zu helfen.