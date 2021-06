Kazé Anime Nights 2021: Violet Evergarden: Der Film am 29. Juni im Kino

Nach langer Wartezeit kommt das Fantasy-History-Drama Violet Evergarden: Der Film im Rahmen der KAZÉ ANIME NIGHTS 2021 am 29. Juni in die Kinos.

Worum geht’s?

Die sympathische Titelheldin Violet hat nach dem Krieg eine Anstellung als Autonome-Korrespondenz-Assistentin gefunden. Ihr ist es wichtig, Menschen dabei zu unterstützen, ihre Gefühle auszudrücken, bevor es zu spät ist. Bisher ist kein Tag vergangen, an dem sie nicht an Major Gilbert gedacht hat. Doch seit dem der Krieg vergangen ist, hat Violet kein Lebenszeichen von ihm erhalten. Als ein unerwarteter Brief auftaucht, klammert sie sich an die Hoffnung…