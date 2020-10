Kaze Anime Nights 2020: The Dragon Dentist Kino-Event am 27.10.2020

Gute Nachrichten für die Fans der Kazé Anime Nights – Im Rahmen der Aktion dürft ihr euch auf das The Dragon Dentist Kino Event am 27.10.2020 freuen. Was ihr darüber wissen müsst, erfahrt ihr hier bei uns.

Worum geht’s?

In einer alternativen Welt werden Kriege auf den Rücken gewaltiger Drachen ausgetragen, groß genug, dass sie ganze Schlachtschiffe tragen können. Diese Drachen sind stark genug, dass sie das Blatt in Kriegen wenden können, aber sie haben eine einzige Schwäche – ihre Zähne. Nonoko ist eine neu ernannte Drachen-Zahnärztin und hat die Aufgabe, den Drachen, den Hüter des Landes, vor Bakterien in der Zahnhöhle zu schützen.

Eines Tages findet Nonoko nach heftigeren Kämpfen mit dem Nachbarland zwischen den Zähnen des Drachen einen bewusstlosen Jungsoldaten aus dem feindlichen Land. Sein Name ist Bell und er wurde vom Drachen aus dem Zahninneren auferweckt – ein Phänomen, das der Legende nach vor einer großen Katastrophe auftritt…