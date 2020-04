Kaze and the Wild Masks Open Beta gestartet

Heute veröffentlichten SOEDESCO und VOX Game Studio die Kaze and the Wild Masks Open Beta – somit könnt ihr ab sofort den nostalgischen Plattformer in Pixel-Art bis zum 13. April auf Steam spielen. Durch die Teilnahme an der offenen Beta könnt ihr weltweit bereits durch die Crystal Islands springen und Feedback (z.b. über den Soedesco Discord Server oder den Steam Community Hub)

Über Kaze and the Wild Masks

In „Kaze and the Wild Masks“ reist ihr im klassischen Plattformer-Stil der 90er Jahre durch die Kristallinseln. Wie der Name vermuten lässt, schlüft ihr in die Rolle von Kaze und rettet euren Freund Hogo vor einem Fluch, der die Inseln ins Chaos stürzt. Stellt euch wütendem lebendigem Gemüse, indem ihr die Mächte der Wilden Masken einsetzt. Springt wild wie ein Tiger, fliegt wie ein Adler durch den Himmel, flitzt flink wie eine Eidechse und beherrscht das Meer wie ein Hai. Wie das aussieht, zeigt euch der folgende Trailer.