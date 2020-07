Kaze and the Wild Masks Konsolenversion angekündigt

SOEDESCO und das Entwicklerstudio PixelHive gaben nun bekannt, dass uns ein Kaze and the Wild Masks Konsolenrelease erwartet. Bislang waren wir von einem PC-only-Release ausgegangen, doch nun wurde bekannt, dass der von den 90ern inspirierte Plattformer auch als digitale und physische PS4-/Xbox-One/Switch-Version in den Stores erscheint.

Im Spiel schlüpft ihr in die Rolle der namensgebenden Kaze, die ihren Freund Hogo vor einem Fluch retten will. Dafür reist ihr im klassischen Plattformer-Stil der 90er Jahre durch die Kristallinseln und stellt euch wütendem lebendigem Gemüse entgegen. Die ebenfalls namensgebenden Masken ermöglichen euch, wild wie ein Tiger zu springen, wie ein Adler durch den Himmel zu fliegen, flink wie eine Eidechse zu flitzen und das Meer wie ein Hai zu beherrschen.

Wie das aussieht, zeigt euch der offizielle Ankündigungstrailer: