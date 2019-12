Kabaneri of the Iron Fortress: Deutsche Synchro-Clips veröffentlicht

Für alle die vielleicht noch zweifeln, veröffentlichte Kazé Deutschland nun von Kabaneri of the Iron Fortress deutsche Synchro-Clips. So könnt ihr euch vorab einen Eindruck von der deutschen Fassung verschaffen. Was haltet ihr von den Stimmen?

Worum geht’s?

Zur Zeit der industriellen Revolution hat ein Virus die Menschen in Kabane, lebende Leichen, verwandelt. Die Überlebenden haben sich in Bahnhöfen verschanzt, die nur durch gepanzerte Zugfestungen erreicht werden können. Als eines Tages eine Dampflok voller Kabane in den Bahnhof Aragane rast, wird auch Dampfschmied Ikoma von einem Kabane angefallen, kann den Virus jedoch aufhalten. Nun ist er halb Kabane, halb Mensch: ein Kabaneri!

Kabaneri of the Iron Fortress Deutsche Synchro-Clips

Ikoma

Leonard Mahlich leiht dem Dampfschmied Ikoma seine Stimme.