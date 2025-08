Just Dance 2026 erscheint am 14. Oktober 2025

Ubisoft kündigte im Rahmen der Nintendo Direct offiziell an: Just Dance 2026 Edition erscheint am 14. Oktober 2025. Das beliebte Musik- und Tanzspiel verwandelt das Wohnzimmer erneut in eine Bühne voller Energie und Rhythmus – ideal für Familienfeiern, Partys oder spontane Tanzsessions.

Vielfalt auf der Playlist – von Chart-Hits bis Kultsongs

Mit 40 brandneuen Songs aus verschiedenen Musikrichtungen bietet die neueste Auskopplung für alle Musikliebhaber:innen das perfekte Repertoire. Mit dabei sind unter anderem:

APT. – ROSÉ & Bruno Mars

Houdini – Dua Lipa

Counting Stars – OneRepublic

Hung Up – Madonna

All Star – Smash Mouth

… und viele weitere Tanz-Kracher

Neue Spielmodi für noch mehr Tanzspaß

Just Dance 2026 überzeugt nicht nur durch seine starke Playlist, sondern auch durch innovative Funktionen, die für noch mehr Bewegung und Interaktion sorgen:

Party-Modus: Spieler:innen treten in Teams gegeneinander an und liefern sich überraschende Tanzwettkämpfe.

Kamera-Controller-Modus: Dank der kostenlosen Just Dance Controller App lässt sich die Smartphone-Kamera nutzen, um Bewegungen freihändig zu erfassen – für präzisere Moves und noch mehr Freiheit auf der Tanzfläche.

Lokaler Mehrspielermodus: Bis zu sechs Spieler:innen tanzen gleichzeitig – perfekt für Gruppenevents oder Familienabende.

Challenge-Modus: Wer hat die besten Moves? Hier können Spieler:innen ihr Können im direkten Vergleich unter Beweis stellen.

Exklusive Inhalte & Just Dance+

Besitzer:innen von Just Dance 2023 bis 2026 erhalten Zugriff auf vereinte Inhalte innerhalb einer einzigen Plattform – ideal für alle, die ihre Lieblingssongs nahtlos genießen wollen. Zusätzlich ist in jedem Exemplar ein kostenloser einmonatiger Zugang zu Just Dance+ enthalten, dem Streaming-Dienst mit ständig wachsender Songbibliothek.