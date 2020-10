Just Dance 2021 PS5/Xbox Series X|S-Release am 24.11.2020

Zum Launch der XSX|S und PS5-Launch wird wieder das Tanzbein geschwungen – Ubisoft veröffentlicht Just Dance 2021 am 24. November 2020 für die neueste Konsolengeneration. Die PS4-Version von Just Dance 2021 ist mit der PS5 kompatibel. SpielerInnen, die Just Dance 2021 für Xbox One erwerben, können das Spiel ohne zusätzliche Kosten als XSX|S-Version herunterladen.

Um euch vielfältige Tanzmöglichkeiten zu bieten, umfasst das Spiel 40 neue Songs, einen neuen Quickplay-Modus sowie einen verbesserten World Dance Floor. Außerdem kehren die beliebtesten Spielmodi von Just Dance zurück, darunter der Kids- und Koop-Modus sowie Just Dance Unlimited. Die auf allen Plattformen verfügbare Just Dance Controller-App macht das Spiel für BesitzerInnen der aktuellen und nächsten Generation zugänglicher. Sie verfügt über eine Telefon-Scoring-Technologie, mit der bis zu sechs SpielerInnen ohne zusätzliches Zubehör tanzen können und die für iOS und Android kostenlos erhältlich ist.