JUJUTSU KAISEN Staffel 3: Die Metzel-Spiele beginnen am 8.1.2026

Der Fluch geht in die nächste Runde: Studio MAPPA hat offiziell bestätigt, dass die heiß ersehnte JUJUTSU KAISEN Staffel 3 am 8. Januar 2026 an den Start geht. Ihr dürft euch darauf freuen, die neuen Folgen im Simulcast direkt bei Crunchyroll zu erleben. Die Fortsetzung widmet sich dem dramatischen Culling Game Arc (Shimetsu Kaiyu), in dem die Welt der Jujuzist:innen endgültig aus den Fugen gerät.

JUJUTSU KAISEN Staffel 3: Der Beginn der Metzel-Spiele

In der neuen Staffel wird die Geschichte von Yūji Itadori fortgesetzt, der sich in einer Welt voller negativer Gefühle und gefährlicher Flüche behaupten muss. Nachdem der Shibuya-Vorfall Japan erschüttert hat, bricht eine neue Ära des Chaos an. Ihr könnt miterleben, wie Yūta Okkotsu, ein Fan-Favorit aus dem Prequel-Film JUJUTSU KAISEN 0, als offizieller Vollstrecker zurückkehrt, um das reaktivierte Todesurteil gegen Yūji zu vollstrecken.

Die Produktion liegt weiterhin in den fähigen Händen von Studio MAPPA. Ihr dürft euch auf gewohnt hochkarätige Animationen und eine packende Inszenierung freuen. Für die internationalen Fans stehen zahlreiche Sprachfassungen zur Verfügung, darunter Deutsch, Englisch, Französisch und viele weitere, damit ihr die Action in eurer bevorzugten Sprache genießen könnt.