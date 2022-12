Jujutsu Kaisen Staffel 2 Start-Termin bei der Jump Festa enthüllt

Zudem wurde ein Teaser des von Studio MAPPA produzierten Animes. In der zweiten Staffel erwarten uns die Arcs „Hidden Inventory“, „Premature Death“ und „The Shibuya Incident“.

Gute Nachrichten für alle, die von Jujutsu Kaisen nicht genug bekommen – Im Rahmen der Jump Festa wurde der Jujutsu Kaisen Staffel 2 Start-Termin enthüllt ( Quelle auf Twitter ). Demnach soll die zweite Staffel des Erfolgsanimes in der Anime Summer Season 2023 (Juli 2023) starten.

Worum geht’s?

Mühsal, Reue, Schmach: Die negativen Gefühle, die den Herzen der Menschen entspringen, werden zu Flüchen, die sich in unser aller Leben einnisten. Und das Einzige, was einen Fluch austreiben kann, ist ein anderer Fluch. Yūji verbringt seine Tage wie jeder andere Schüler. Doch eines Tages wird sein Freund von Flüchen angegriffen und um ihn zu retten, isst er den Finger des Zwiegesichts Sukuna. Fortan teilt er sich seinen Körper mit ihm und tritt der Jujutsu-Akademie bei, um gegen Flüche zu kämpfen. So beginnt die Geschichte des Jungen, der zum Fluch wurde, um einen Fluch auszutreiben. (Quelle: Crunchyroll)

Jujutsu Kaisen Staffel 1 könnt ihr direkt hier auf Crunchyroll ansehen – entweder im Originalton mit deutschen Untertiteln oder in der deutschen Synchronfassung!

Jujutsu Kaisen Staffel 2 Start-Termin

Wie eingangs erwähnt, startet die zweite Staffel im Juli 2023.