Jujutsu Kaisen 0 startet demnächst im Rahmen der Kaze Anime Nights 2022

Im Rahmen der KAZÉ Anime Nights bringt Crunchyroll den Dark Fantasy-Anime Jujutsu Kaisen 0 in Deutschland, Österreich und der Schweiz in die Kinos. Nach dem Kinostart können weitere Vorstellungen nach Ermessen der Kinos flexibel angeboten werden.

Worum geht’s?

Als Kind musste Yūta Okkotsu mit ansehen, wie seine Freundin Rika Orimoto tödlich verunglückte. Seitdem sucht sie ihn als Fluch heim. Yūta wünscht sich sogar seinen eigenen Tod, bis ihn der stärkste Jujuzist, Satoru Gojō, an der städtischen Jujutsu-Akademie Tokyo aufnimmt. Mit neuem Lebensmut und seinen Mitschülern Maki Zen’in, Toge Inumaki und Panda will Yūta den Fluch endlich brechen. Sie müssen aber auch versuchen, den üblen Fluchmagier Suguru Getō aufzuhalten, der tausend Flüche auf Shinjuku und Kyoto entfesseln will, um alle einfachen Leute auszumerzen und ein Paradies für Jujuzisten zu kreieren.